Pourquoi Clint Eastwood a refusé d'incarner Superman ?

Les superhéros ont plus que jamais la cote ! Thor, Justice League, The Avengers, Wonder Woman et compagnie font les beaux jours d'Hollywood et propulsent des acteurs peu connus au rang de star.

Qui refuserait un tel coup de pouce dans sa carrière ? Clint Eastwood l’a fait ! Explications.

Ce n’était pas pour lui

"Je me rappelle, c'était il y a des dizaines d'années, le président de Warner Bros. à l'époque, Frank Wells, est venu me voir pour jouer Superman. Cela aurait pu arriver. C'était vraiment au début, ils réfléchissaient seulement à l'idée de le faire. Et moi, j'étais là : Superman ? Non, non, ce n'est pas pour moi. Non pas que j'ai un quelconque problème avec, ce n'était juste pas pour moi" racontait l’acteur au Los Angeles Times.