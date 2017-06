Pourquoi Christian Clavier ne voulait plus être Astérix ? - © Tous droits réservés

Uderzo expliquait en 2008 dans le Figaro qu'il avait reçu Gérard Jugnot chez lui pour parler du prochain film d'Astérix. "Jugnot était venu sans le moindre synopsis. Il disait qu'il avait déjà le film dans la tête. Il m'a raconté son Astérix, sans jamais me demander mon avis. Il espérait faire jouer toute la troupe du Splendid dans le film. Et bientôt, j'ai eu le sentiment qu'il s'était lancé dans quelque chose qui ne ressemblait en rien à 'l'esprit Astérix' qui nous était si cher à René Goscinny et à moi. J'ai trouvé qu'il n'était pas du tout dans la note." explique le créateur d'Astérix.