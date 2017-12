Pourquoi Cameron Diaz a totalement disparu depuis 3 ans ?

Cela fait 3 ans que Cameron Diaz n’est plus apparue au cinéma ou à la télévision !

Étonnant pour l'une des actrices les plus "bankables" à Hollywood grâce à ses rôles dans "Mary à tout prix" ou "Charlie et ses drôles de dames"… Depuis 2014, elle est aux abonnés absents.

Lors d’une conférence à Culver City, elle dit enfin pourquoi.

"J'étais juste arrivée à me dire : 'Je ne peux même pas me dire qui je suis vraiment moi-même ?' Ce qui est quelque chose de difficile à se confronter. J'avais besoin d'une certaine manière de me réaliser autrement" dévoile la comédienne de 45 ans, mais ce ne serait pas la seule raison...