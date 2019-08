Pourquoi aime-t-on autant Brad Pitt ?

Depuis qu’il a percé en tant qu'acteur, Brad bosse dur et choisit ses films intelligemment. Et il faut l’admettre : sa filmographie est au top du top ! D’autant plus que l’acteur n’a pas hésité à se mettre parfois en dehors de sa zone de confort et à mouiller sa chemise, pour ne pas être cantonné qu’à des rôles de beaux gosses (“The Tree of Life", “12 Years a Slave”, etc). Résultat : 11 prix, six nominations aux Oscars et cinq aux Golden Globes. Pas mal.

Pour toutes ces raisons, Brad Pitt est devenu une valeur sûre, que beaucoup vont voir “les yeux fermés” au cinéma, en toute confiance.