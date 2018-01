"Pitch Perfect" : est-ce le clap de fin pour la saga ?

Alors que le troisième film de la saga débarque enfin au cinéma, pourquoi ne pas vous refaire le deuxième volet juste avant ? Le groupe des Bellas arrive en force sur La Deux le samedi 6 janvier !

Mais faut-il s’attendre à une suite après "Pitch Perfect 3" ?

Si on écoute les désirs d’Anna Kendrick, la réponse est oui. Elle était pourtant loin de s’imaginer un tel succès, et elle n'était pas la seule. La comédie avait créé la surprise à sa sortie en 2013, avec un budget de 17 millions de dollars, elle avait rapporté plus de 114 millions !