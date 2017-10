Piratage informatique : quand fiction et réalité se rejoignent...

La peur des hackeurs, ces ennemis invisibles, est belle et bien présente dans les esprits à l'heure où tout se passe sur la toile. Les auteurs de fictions l'ont bien compris et n'hésitent pas à jouer avec nos craintes tout en ajoutant une bonne dose d'action... pour le plus grand plaisir des spectateurs, fascinés par ces génies de l'informatique.

Très souvent des hackers se retrouvent au cœur des intrigues de séries, on notera récemment les exemples de Mr Robot, Arrow et The Flash ou encore la nouvelle fiction de la RTBF, Unité 42, qui vous plongera bientôt dans l'univers sombre de la cybercriminalité.

Mais les grosses productions du cinéma ne sont pas en reste et savent aussi exploiter nos peurs avec brio notamment dans le film "Hacker" de Michael Mann avec Chris Hemsworth. Frissons et suspense garantis !