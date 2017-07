Pierre Niney ne ressemble plus à ça... - Jessica Forde contact@jessicafor - photo: Jessica Forde

En attendant de voir Pierre Niney en pompier, vous pouvez toujours le voir en auteur malheureux en quête de reconnaissance qui voit son destin basculer le jour où il tombe par hasard sur le manuscrit d'un vieil homme solitaire qui vient de décéder. Mathieu hésite avant finalement de s'en emparer, et de signer le texte de son nom... Devenu le nouvel espoir le plus en vue de la littérature française, Mathieu va plonger dans une spirale mensongère et criminelle pour préserver à tout prix son secret. A voir absolument ce lundi 24 juillet à 20h30 sur La Une !