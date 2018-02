Philip Seymour Hoffman : sa compagne revient sur les circonstances tragiques de sa mort

Dans les pages de Vogue, la femme qui partageait sa vie explique que "le premier signe tangible est venu de nulle part" quand, sobre depuis 20 ans, il a décidé de boire à nouveau. "J'ai pensé que c'était une terrible idée et je le lui ai dit" explique-t-elle.

"Il a commencé à boire un verre un deux sans que cela soit un problème mais lorsque la drogue est entrée en jeu, j’ai confronté Phil" poursuit celle qui connaissait bien ses démons. Si l’acteur lui promet qu’il n’y touchera plus, il ne la tiendra pas très longtemps ce qui précipitera la rupture du couple en 2013 après une cure de désintoxication qui n’a pas porté ses fruits.

"C'était un combat déchirant à regarder. Pour la première fois, je me suis rendue compte que sa dépendance était plus grande que chacun d'entre nous, j'ai baissé la tête et je me suis dit que je ne pouvais pas réparer ça. C'est le moment où je suis partie."