Patrick Bruel, un véritable papa poule ?

Acteur, chanteur… On oublie que l’artiste complet possède une troisième corde à son arc, celle de père. Papa de deux adolescents, Oscar (14 ans) et Léon (12 ans) qu’il a eu avec Amanda Sthers, Patrick Bruel est extrêmement discret et protecteur.

Malgré un emploi du temps très chargé, pour rien au monde il ne manquerait ces instants privilégiés auprès d’eux. "Mes enfants n'arrêtent pas de m'éton­ner" confiait à Femme Actuelle celui qui se décrit comme "un papa qui a compris à quel point les enfants sont en demande d’autorité. Qui ne sera jamais démissionnaire. Avec toujours de la confiance et de la complicité".

Et si jamais il ne s’affiche avec ses deux garçons sur les réseaux sociaux, il a fait une petite exception touchante pour célébrer les 14 ans d’Oscar en août dernier…