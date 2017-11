Pas d'Oscar pour le prochain film de Clint Eastwood ?

Souvenez-vous, en août dernier, le célèbre réalisateur était à Bruxelles pour le tournage de son prochain film sur l'attentat du Thalys déjoué par trois militaires américains. Il avait, à l'occasion, rendu une Liégeoise de 10 ans folle de joie en prenant la pause avec elle.

"The 15:17 to Paris", titre de ce futur long-métrage, est prévu en salle pour le 9 février 2018 aux États-Unis. Une date bien étonnante quand on sait que Warner Bros Pictures a pour habitude de placer les films de l’octogénaire dans la course aux Oscars.

En effet, le film sort bien trop tard pour être dans la sélection de la cérémonie qui aura lieu le 4 mars prochain à Los Angeles et bien trop tôt pour celle d’après. Idéalement, une date de sortie en fin d’année favorise une nomination.