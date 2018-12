"Papa ou maman" : La série connaitra-t-elle une suite ?

Florent Peyre, quant à lui, était angoissé face à cette idée. "La peur d'en faire trop", voilà ce que se disait l'acteur lors des premières scènes de tournage de la série. Cependant, ses doutes furent bien vite chasser.

De plus, les scénaristes ne s'interdisant rien, ont donné la possibilité aux acteurs de se "lâcher" et d'ainsi ajouter leur touche improvisée sur de nombreuses scènes. L'acteur incarnant le père est d'ailleurs très à l'aise dans cet exercice :

" C’est une déformation professionnelle grâce ou à cause du one-man-show. C’est un exercice dans lequel je suis plus à l’aise. Et, comme dans mes sketchs, je ne m’interdis rien… Quand on nous a dit que l’on pouvait se lâcher, je l’ai fait. C’est nous en plus, plus, plus ! ", propos recueillis par Ouest-France.