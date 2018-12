"Papa ou maman" : la comédie déjantée se décline en série !

Vous avez aimé la saga cinématographique désopilante avec Laurent Laffite et Marina Foïs qui font tout pour ne pas obtenir la garde de leurs enfants après un divorce pas franchement réussi ? Alors, vous allez adorer "Papa ou maman" la série.

Bonne nouvelle, elle arrive dès le jeudi 20 décembre à 20h30 sur La Une, pour trois soirées complètement déjantées.

Dans cette version de 6 épisodes, ce sont les acteurs Emilie Caen et Florent Peyre qui campent les parents de la famille nombreuse. Plus question ici d’essayer de se refiler la garde des enfants comme une patate chaude, ici, chacun souhaite obtenir la garde exclusive et ne lâchera rien pour gagner. C’est la porte ouverte aux pires coups bas !