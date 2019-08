"OSS 117" : les confidences de Jean Dujardin sur la suite

Michel Hazanavicius et Jean Dujardin récompensés pour le film "The Artist" - Frazer Harrison - AFP

Favorable à ce qu’une suite voie le jour, le réalisateur des deux premiers films Michel Hazanavicius émettait toutefois quelques réserves : "On a tous envie de le faire mais on a surtout envie de faire un film à la hauteur des deux autres, voire mieux que les deux autres. Ce n’est pas si simple" révélait-il au micro d’Allociné avant que la chose ne soit officialisée en 2018.

Des hésitations qui auront eu raison de lui puisque c’est Nicolas Bedos qui reprend finalement le flambeau au côté d’un Jean Dujardin impatient de rendosser le costume de l’espion Hubert Bonisseur de La Bath.

Que les fans se rassurent, l’acteur oscarisé a toute confiance en son nouveau partenaire ! "J’ai hésité un moment avant de me lancer, puis je me suis rendu compte qu’il y avait les talents de Nicolas Bedos et du scénariste Jean-François Halin, qui a signé les deux premiers, confie-t-il dans Le Point. OSS 117, c’est un genre de comédie exigeante, devenue assez culte. Il n’y avait aucune raison de ne pas faire ce troisième film, même sans Michel Havazavicius, qui n’était pas très convaincu."