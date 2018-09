"Le Prestige" de Christopher Nolan : on ne vous a pas tout dit !

Un an après la sortie de "Batman Begins", Christopher Nolan était déjà nostalgique. On comprend donc le retour de Michael Caine ("Inception", "The Dark Night") et de Christian Bale ("The Dark Night", "The Machinist") dans l'oeuvre qui suivit.

Le casting, déjà, mais pas uniquement. En effet, le réalisateur a également retrouvé une partie de son équipe technique de "Batman Begins" dans "Le Prestige" : Wally Pfister comme directeur de la photographie, Nathan Crowley, chef décorateur et Lee Smith, chef monteur.