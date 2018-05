On en sait un peu plus sur le prochain "Star Trek"

" Vous croyez votre monde en sécurité ? C'est une illusion, un mensonge destiné à vous rassurer. "

Les fans se réjouiront d’apprendre que deux nouveaux films sont en cours de développement. Naturellement, difficile de se contenter de cette seule information : qui sera le réalisateur ? Ces deux nouvelles éditions s’inspireront-elles des autres ?

Avec une franchise de 50 ans d’expérience, les différents réalisateurs de " Star Trek " avaient appris à ne pas regarder trop loin derrière eux : le premier film, " Star Trek , le film " (1979) n’avait eu d’autres inspirations que les deux premières séries des années 60, tandis que les trois films récents – " Star Trek " (2009), " Star Trek into Darkness " (2013) et " Star Trek sans limites " (2016) – reprennent les personnages initiaux mais optent pour tout un autre univers.

Pour "Star Trek 4", une femme est mise aux commandes : S. J. Clarckson, première réalisatrice féminine à donner sa version de la saga. Jim Gianopoulos a révélé que l'acteur de Thor dans "Avengers" prendrait le rôle de George Kirk. Quid du deuxième film ? Des rumeurs parlent d'un Star Trek tarantinien. Selon Allociné, un projet de long-métrage serait bien mis en route, mais "Once upon a time in Hollywood" reste la priorité dans l'agenda. Wait & See ...

En attendant d'en savoir plus, découvrez l'univers intergalactique avec "Star Trek into Darkness" ce dimanche 20 mai sur La Deux.