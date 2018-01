Odile Vuillemin a évité une fin tragique à Chloé Saint-Laurent dans "Profilage" !

Du tragique, c’est peu dire ! La vie de son personnage aura été marquée par les drames. Pourtant, à la surprise générale, Chloé Saint-Laurent a eu droit à une belle fin il y a plus d’un an. La criminologue est partie pour de nouvelles aventures à New York… Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'elle a évité un ultime drame de justesse !

Les créateurs de la série étaient partis pour la tuer ! Cette fin heureuse "elle s’est battue pour" raconte-t-elle à Allociné, "ils voulaient me tuer, mais je ne voulais pas !".