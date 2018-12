"Ocean's Twelve" et son casting phénomenal !

Pour commencer, ce n'est pas moins que le grand George Clooney que l'on retrouve dans le rôle du personnage principal, Dany Ocean.

Pour AlloCiné, ce dernier exprime l'engouement et la joie qu'il a pu ressentir lors de ce tournage : " Nous formons un groupe de gens désireux de travailler ensemble le plus souvent possible. Nous partageons la même philosophie à propos de notre métier, à savoir que nous serions vraiment stupides de ne pas y prendre du plaisir et de ne pas mesurer nos privilèges. (...)

Je suis heureux de voir qu'il n'y a pas la moindre rivalité au sein de notre groupe, que nul ne demande à avoir davantage de texte, ne réclame de "meilleures" répliques, ni n'essaie de voler la vedette aux autres. "

Mais qui compose donc ce groupe ?