Nouvelle série captivante sur La Une : Doctor Foster !

Un pari audacieux

Le pari audacieux de cette série : Traiter l'adultère sous la forme d'un thriller. Cinq épisodes qui n'ont de cesse de surprendre tant l'héroïne va loin à mesure que tout s'effondre autour d'elle.

Le drame humain, l'adultère, qui pourrait paraître banal, fait place à une soif de vengeance aussi fascinante qu'inquiétante, qui tient en haleine et bouleverse de bout en bout.

Un énorme succès

La série a été un énorme succès pour BBC One, réunissant jusqu'à 10,6 millions de téléspectateurs pour le final, et a obtenu le prix du Meilleur Drama aux National Television Awards.

Une claque !!!

Réalisation surprenante, acteurs époustouflants, scénario brillant et bande son glaçante... Cette première saison nous immerge immédiatement dans une ambiance lourde, voire gênante, exactement ce que voulait Mike Bartlett, le créateur de la série. Il souhaitait très clairement qu’on se sente aussi mal dans notre peau que Gemma pouvait l’être dans la série… Et le moins qu’on puisse dire c’est que ça marche ! On en deviendrait presque parano avec nos conjoint(e)s !

Les trois premiers épisodes ce vendredi 11 juin sur La Une dès 20h20. Episodes 4 et 5 à voir le dimanche 18 juin.