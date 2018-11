Noël et ses téléfilms envahissent votre écran tous les après-midis !

Mayim Bialik dans "The flight before Christma" - © Tous droits réservés

Mayim Bialik fait des infidélités à Sheldon Cooper dans "The flight before Christmas". Eh oui, c’est bien l’interprète d’Amy dans "Big Bang Theory" que vous retrouverez dans cette histoire romantique (psst vous pouvez le retrouver sur RTBF Auvio, c’est cadeau) !

Dans "Le renne des neiges", les fans des "Frères Scott" ne manqueront pas de reconnaître Hilarie Burton aka Peyton Sawyer, qui dans la vraie vie file le parfait amour avec un redoutable personnage de série…

Ados des années 90, on a pensé à vous ! Melissa Joan Hart, l’éternelle Sabrina l'apprentie sorcière, vous donne rendez-vous dans "Noël au pays des jouets" et "Noël à la télévision", pour deux fois plus de magie, tandis que tante Zelda, Beth Broderick, vous attend dans "La liste de Noël".

Fans des années 80, vous ne serez pas en reste non plus ! Jennifer Beals, l’inoubliable actrice de "Flashdance", dont la carrière est toujours au top à 54 ans, vous donne rendez-vous dans "L'avant-veille de Noël".

Ce n’est pas tout, Katrina Law et Jesse Hutch de la série "Arrow" vous attendent respectivement dans "12 cadeaux de Noël" et "Becoming Santa". Dans la branche des superhéros, le Superman de la série "Loïs et Clark", Dean Cain, sera présent dans "Jingle belle".

Et la liste est encore longue… On compte sur vous pour tous les repérer ! Pour connaître l'horaire des téléfilms, référez-vous à notre guide TV.