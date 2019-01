"Noces" et "Grave", deux films incontournables !

"Noces"

Avec le prix de la "Meilleure actrice dans le second rôle" pour Aurora Marion et celui du "Meilleurs costumes" décerné à Sophie Van Den Keybus, "Noces" nous plonge dans la vie de Zahira (interprétée par l'excellente Lina El Arabi) qui voit sa famille, pour qui elle a tant d'amour, l'embarquer dans un mariage forcé. En comptant sur l'aide de son frère et de son confident Amir, elle va tenter de s'extirper de cette situation qui, à l'inverse de ses parents, lui semble impensable.