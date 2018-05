Nicole Kidman : une actrice qui fait toujours sensation à 50 ans

Au cinéma, sa carrière n’est pas non plus en reste. Depuis sa prestation dans " Lion " en 2016, qui lui a valu sa quatrième nomination aux Oscars, l’actrice affiche un agenda plus que rempli.

En 2017, on l’a notamment retrouvée dans le drame de Sofia Coppola " Les Proies " au côté de la star montante d’Hollywood, Elle Fanning, qu’elle retrouve une seconde fois dans " How to talk to girls at parties ", film de John Cameron Mitchell sélectionné à Cannes.

Cette année, Nicole Kidman est déjà attendue dans de nombreux projets. Elle sera à l’affiche de " Boy Erased " avec Russell Crowe, ou encore dans le prochain film de l’univers DC comics, " Aquaman ", blockbuster très attendu avec Jason Momoa, vedette de " Game of thrones ", dont la sortie est prévue en fin d'année. Enfin, sa métamorphose physique pour " Destroyer " a déjà fait beaucoup de bruit.

Tous les voyants sont au vert pour l’actrice qui file le parfait amour avec Keith Urban, mari et femme depuis 2006, "l’amour de sa vie" confiait-elle dans Vanity Fair.

Mais c’est en couple avec Colin Firth que nous vous proposons d’admirer tout son talent dans " Les voies du destin " le lundi 14 mai à 20h25 sur La Une.