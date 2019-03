Nicole Kidman est "La Grace de Monaco"

Le film a, en effet, été difficilement reçu par la critique. Et pour cause, le manque d'exactitude dans les faits relatés par le réalisateur. Mais Olivier Dahan ne souhaitait par faire un biopic exact de Grace Kelly :

"Essentiellement le fait qu’elle soit actrice et que ce soit une artiste qui renonce à sa carrière. (...) Et je crois que ce qui me touchait dans le parcours de Grace se trouvait caché entre les lignes et résonnait avec ma vie personnelle. (...) Ce qui m’intéressait, c’était de raconter la difficulté, les tiraillements, d’une femme qui n’arrive pas – ou à du mal – à concilier son mari, ses enfants, sa vie de femme et son travail."