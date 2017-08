Naomie Harris révèle le secret contre le décalage horaire

Naomie Harris, l’actrice oscarisée qui est sur toutes les lèvres depuis la sortie du film Moonlight, nous dévoile sa technique inhabituelle pour contrer les effets du décalage horaire, ce fameux jetlag.

Marcher pieds nus !

Selon elle, marcher pieds nus pendant un certain temps est la meilleure façon de s’habituer à l’heure locale d’un pays après un long vol : " La meilleure façon de se synchroniser avec un nouveau fuseau horaire est d’enlever de vos chaussures et chaussettes et de vous connecter avec la terre pour un bon 20-45 minutes !! ", clame-t-elle !