"Morning Glory" : Harrison Ford renoue avec la comédie romantique

C'est en 2011 que "Morning Glory" voit le jour. Avant cela, Harrison Ford n'avait pas tourné dans une comédie depuis 2003 ! L'acteur s'explique pour Allociné : "C’est un des scénarios les plus drôles et les plus intelligents qu’il m’ait été donné de lire. De très bons dialogues, des relations fortes, un sens de l’humour sophistiqué, tout cela m’a attiré. J’adore faire de la comédie, mais elles sont rarement assez ambitieuses. J’ai trouvé celle-ci extrêmement bien écrite."

L'excellent scénario du film prend encore plus d'ampleur d'un point de vue qualitatif grâce à la préparation du décor. L'équipe de tournage s'est rendue sur différents plateaux d'émissions matinales afin de s'en inspirer. Le plateau du tournage du film a d'ailleurs été réalisé dans un studio désaffecté, augmentant ainsi le réalisme de l'histoire.