Morgan Freeman, Michael Caine et Alan Arkin : un sacré trio de braqueurs !

"On est amis, vous savez, on s'aime énormément tous les trois. Et c'est tant mieux ! Mais même si ça n'avait pas été le cas, tous les deux sont de très bon acteurs et j'aurais pu jouer comme ils l'ont fait, donc ça a été (rire)" s'exclamait-il pour LeParisienTV.

Et même si c'était une grande première pour Alan Arkin de se retrouver sur le même plateau de tournage que ses 2 amis, ceux-ci n'ont pas douté une seule seconde de son talent :

- Michael Caine : "C'est l'un des acteurs les plus talentueux des États-Unis."

- Morgan Freeman : "Quand tu fais quelque chose qui te plait avec une personne. Ça reste parce que tu sais que tu as fais quelque chose avec elle qui en valait la peine ! "