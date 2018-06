"Mon Roi" : Vincent Cassel dans le rôle d'un pervers narcissique ?

"Il faut être deux pour danser le tango, comme dit Vincent, et il n’y a pas dans un couple une victime et un bourreau" explique l’actrice au micro d’Allociné qui avait peur que le personnage de Vincent Cassel soit perçu comme "un salaud" et "que personne ne comprenne pourquoi elle reste avec ce type-là, qu’on la voit comme une pauvre fille qui se fait manipuler par un sale type."

"Elle est victime de sa passion pour cet homme et pas victime de cet homme" résume-t-elle.