"Moi, moche et méchant 3", en route vers un nouveau record !?

Qui veut gagner des minions... heu... millions ?

Les aventures de Gru et ses Minions séduisent toujours autant. Le troisième volet de "Moi, moche et méchant" a déjà rapporté 171 millions de dollars à travers le monde. Une recette qui permet au film d'animation, qui arrivera sur nos écrans le 5 juillet, de se classer à la première place du box-office cette semaine et de cumuler 192 millions de revenus.

"Transformers: The Last Knight" et "Wonder Woman" complètent le top 3.