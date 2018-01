Mister Bean interprète le commissaire Maigret !

Défi de taille !

Pour John Simenon, le fils de l'écrivain décédé en 1989, le choix de Atkinson était original mais pas "biscornu" car, comme il l'expliquait à l'AFP, "le Maigret italien le plus populaire, Gino Cervi, était un acteur comique avant de devenir Maigret, tout comme Jean Richard en France".

L'important était plutôt de savoir si Rowan Atkinson était certain de vouloir incarner le commissaire français, héros de 76 romans, car il prenait un risque en changeant de registre !

Réflexion et préparation !

De fait, le comédien a pris le temps de la réflexion. Il a voulu mieux connaître Maigret, dont il avait lu de nombreux romans, dans sa jeunesse. Il a donc relu "une bonne dizaine de Maigret pour se mettre dans l'ambiance", affirme John Simenon.

Dès leur rencontre, le producteur belge a été "très vite convaincu" avant même que le comédien accepte le rôle, environ trois mois plus tard. "J'ai senti qu'il pourrait exprimer une certaine fragilité qu'il était intéressant d'explorer, et une grande empathie pour les gens, une des caractéristiques de Maigret".

Le 35ème Maigret !

Rowan Atkinson est le 35e Maigret au cinéma et à la TV. Il y a eu "deux Italiens et deux Anglais avant lui, et même un Japonais dans les années 90" !

Aucun doute cependant que son interprétation à découvrir le samedi 06 janvier à 21h05 sur La Une marquera les mémoires.