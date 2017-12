Mimie Mathy très affectée par la disparition de Johnny Hallyday

On peut dire que Johnny faisait bel et bien partie de sa famille. Ami de très longue date, il était l'un des témoins à son mariage en 2005 avec le chef et restaurateur Benoist Gérard.

"Merci monsieur Johnny. Je t'aime pour toujours. Des millions de pensées pour Laeticia, ses enfants, ses proches. Un grand monsieur s'en va encore. Merci d'avoir été là dans tous les grands moments de nos vies. Heureuse d'avoir partagé de beaux moments et de magnifiques concerts... Et merci d'avoir été un des témoins de mon mariage. Irremplaçable Johnny..." écrit l’actrice sur son blog accompagné de photos d'un des plus beaux jours de sa vie.