Mila Kunis, Kristen Bell et Kathryn Hahn sont des mères révoltées !

Trio totalement déjanté !

Amy (Mila Kunis) semble avoir la belle vie ! Son mariage se porte bien, elle a de magnifiques enfants et sa carrière professionnelle décolle. Elle est à fond dans tous les domaines et très rapidement, elle est dépassée pas les évènements et fini par craquer.

Elle va rencontrer deux autres mères (Kristen Bell et Kathryn Hahn) dans le même état qu’elle. Ensemble, elles vont relâcher la pression et s’éclater à n’en plus finir.

En plus de bien s’entendre, elles possèdent toutes les trois un ennemi commun. Il s’agit de la présidente des parents d’élèves, Gwendoline (Christina Applegate), contre qui elles se battront pour briser les codes des « mères parfaites ».