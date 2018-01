Mila Kunis et Ashton Kutcher seraient-ils devenus radins ?

Pour Mila Kunis et Ashton Kutcher, le succès et l’argent se cultivent sans compter !

Pourtant les deux comédiens ont pris une décision radicale à l’occasion des fêtes de fin d’année. Leurs deux enfants, Wyatt, 3 ans, et Dimitri, 10 mois, n’ont pas reçu de cadeaux de leur part.

Le couple serait-il devenu radin ? Pas du tout ! Mais ils ont décidé d’élever leurs enfants loin du luxe et de la profusion.

"Lorsque nous avons fêté Noël l'année dernière, Wyatt avait 2 ans et c'était trop," déclare Mila Kunis à "Entertainment Tonight". "On ne lui a rien donné - c'était ses grands-parents. Les enfants n'apprécient plus les cadeaux. Ils ne savent même plus ce qu'ils attendent. Ils attendent juste quelque chose."

Retour à plus de simplicité

Les grands-parents ont donc été autorisé à offrir un seul cadeau à chacun des enfants cette année. L’idée des comédiens était de faire prendre conscience à leur progéniture que chaque cadeau est le fruit d’un achat…