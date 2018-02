Michaël Youn : ses confidences touchantes sur sa vie de famille

Ensemble depuis 2008, Michaël Youn et sa compagne Isabelle Funero ont déjà collaboré au cinéma à deux reprises. En 2010 pour le premier long métrage de l’acteur, Fatal, et en 2013 pour la comédie Vive la France, que nous vous proposons de voir ce samedi 17 février à 20h05 sur La Deux.

L’occasion de revenir sur cette histoire d’amour qui a donné naissance à Seven, leur fille, en 2011…

Une rencontre peu banale

Si vous vous imaginiez une rencontre romantique entre l’acteur et l’ex de Pascal Obispo, vous êtes loin du compte, très loin. Sur Pure People en 2013, Isabelle Funero nous expliquait ce moment de grâce :

"Je dînais avec une amie à qui je disais ô combien j'étais folle de mon petit copain qui vivait à Londres, et à ce moment-là, je reçois un énorme bout de pain dans la gueule, la flèche de Cupi­­don quoi. Et je regarde dans la salle (…) et là je vois Michaël qui fait des signes avec ses bras, au loin. (…) Ça a été comme un coup de foudre."

On vous avait prévenus…