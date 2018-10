Michaël Youn se confie sur son rôle poignant dans un film contre le harcèlement scolaire !

Dans "Le jour où j'ai brûlé mon cœur", Michaël Youn est à mille lieues de Fatal Bazooka qui interprétait "J'aime trop ton boule" ou plus récemment "Ce soir sans mon sexe", mais sa sensibilité est mise en avant.

Après un rôle dramatique dans la série "Les Bracelets rouges", l'acteur de 44 ans incarne cette fois Patrick Demarescau, le CPE du lycée où Jonathan était scolarisé, prêt à tout pour démasquer les responsables du harcèlement.

Michaël Youn évoque ses origines comme une inspiration : "Je suis fils de psychologue et de pédagogue, incarner un CPE m’inspirait. À travers ce rôle, j’ai essayé de reproduire ce que mon père aurait fait dans une situation identique", s'exprime-t-il à TF1.

"J’ai un profond désir de justice dû à mes origines et l’éducation que j’ai reçue. J’ai perdu une partie de ma famille dans les camps de concentration et rien n’est plus important que ce principe moral. Il est primordial de comprendre comment les responsabilités doivent être assumées par les uns et par les autres".

Michaël Youn est aussi le papa d'une jeune fille de 7 ans : "Comme tous les parents, je redoute le harcèlement scolaire et je me sens concerné. Je demeure convaincu que les meilleurs remparts sont l’écoute et le dialogue".