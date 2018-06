L'homme avant la star : Michael Jackson raconté par ses gardes du corps

Sur base des mémoires de Bill Whitfield et de Javon Beard, Dianne Houston met en scène Navi, le sosie officiel le plus célèbre du King of Pop.

À l'affiche, on note également Chad Coleman ("The Walking Dead", "The Wire").

Dans une interview de CBS News, l’acteur principal confie ne pas avoir participé à ce projet pour le business mais, comme quelque chose venant du cœur, en tant que fan.

Dans le rôle d’un des gardes, Chad Coleman ajoute : "Ce projet est quelque chose qui, je crois, permettra à ses fans de pouvoir pleurer correctement l’homme".

Pour vous faire patienter jusqu'à samedi, le producteur, narrateur et meilleur ami de Michael Jackson, David Gest, retrace les plus grands étapes de la vie de l'artiste dans un documentaire "Michael Jackson : the life of an icon" ce mercredi 20 juin à 21h15 sur La Trois !

Ne manquez pas le téléfilm "Michael Jackson : Searching for Neverland" samedi 23 juin à 16h30 sur La Une !