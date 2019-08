"Meurtres à Sandhamn" : 5 anecdotes sur la série policière suédoise

Ce dimanche 11 août, ne manquez pas l’enquête "Au nom de la vérité" (saison 7) en prime sur La Une.

Le soleil estival, radieux, brille à Sandhamn, et Nora s’apprête à emmener son fils Simon au camp de voile de Knarren, sur un îlot voisin. En attendant sa mère, le jeune garçon échange quelques mots avec un inconnu. Il s’agit d’un homme déjà condamné pour le viol et le meurtre d’un enfant, que la police recherche, car il s’est soustrait à sa surveillance. Alors que Simon se réjouit de la semaine qui s’ouvre, l’un de ses camarades, Benjamin, introverti et solitaire, arrive à contrecœur, escorté par son père. Il est immédiatement repéré par deux gamins plus âgés, qui en font leur souffre-douleur. Pendant ce temps, Nora cherche, comme toujours, à aider Thomas, chargé d’identifier un voleur ayant siphonné une série de réservoirs sur le port de plaisance. Mal interprétés par Vera, la fille du compagnon de Nora, leurs tête-à-tête donnent lieu à une nouvelle flambée de jalousie…