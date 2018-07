Meryl Streep, Colin Firth, Pierre Brosnan, "Mamma Mia!" revient 10 ans après !

Dès le 18 juillet, les salles de cinéma risquent bien de s’engorger avec le retour de "Mamma Mia!", la comédie musicale qui avait conquis les grands fans d’Abba, mais aussi les autres, il y a dix ans déjà.

Même casting de choc : Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierre Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgard.

Petit avant-goût : la fille de Donna (Meryl Streep), Sophie (Amanda Seyfried), éprouve quelques difficultés dans l’ouverture de son hôtel sur l’île de Kalokairi. Sur place, les amies de Donna conseillent à sa fille de prendre exemple sur le parcours de cette dernière …

Plus que quelques jours avant "Mamma Mia! Here We Go Again" dans les salles de cinéma ...