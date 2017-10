"Mention particulière" : ovation pour la jeune comédienne trisomique !

Le film raconte l’histoire très touchante de Laura, jeune trisomique de 20 ans, qui rêve de passer son bac comme n’importe quelle fille de son âge. La jeune fille va devoir braver les difficultés, les doutes de son entourage et le regard parfois cruel des autres. Epreuve après épreuve, Laura se bat pied à pied pour arracher une chance qu'on voudrait lui refuser et vivre la vie qu'elle s'est choisie.

Basé sur des faits réels, l’actrice a évoqué le parallèle entre sa vie et le combat de son personnage : "c’est ma vie, a-t-elle déclaré à Télé Loisirs. On parle du travail et du handicap et il y a une chose à retenir : c’est ma vie. Ma vie est un défi, j’aurais toujours des portes à claquer, des barrières à franchir. C’est comme une course. J’en ai franchi et j’en franchirai encore".

Entre émotion et comédie, "Mention particulière" a charmé tant le public que les professionnels présents à La Rochelle. Le film a été salué par trois prix et l'assemblée s'est levée pour applaudir la jeune Marie Dal Zotto et sa maman présente au festival.