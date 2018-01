Mélanie Laurent : comment l’arrivée de son fils a "chamboulé" sa vie

Si la naissance de son enfant a complètement bousculé son mode de vie, Mélanie Laurent est loin de s'en plaindre.

"L’arrivée d’un enfant, ça chamboule tout, la vie comme le couple. En mieux ! dévoile la comédienne de 34 ans dans Madame Figaro, je trouve ma vie dix fois plus intéressante et plus belle depuis la naissance de mon fils."

Elle reconnait être très fusionnelle avec son fils dont le père est technicien dans le milieu du cinéma. A deux, ils sont sur la même longueur d'onde niveau éducation : "avec son père, nous avons la chance d’être très complémentaires dans la façon de l’éduquer. Lui apporte un cadre structurant à Léo, et moi… peu de règles et beaucoup de fantaisie."

Maman comblée, elle envisage l'avenir avec sérénité : "je ne cherche pas à être une mère parfaite - cette injonction de perfection me fait même peur. Mon fils m’apprend tous les jours à être une mère. C’est l’homme qu’il deviendra qui me confirmera si j’ai bien 'travaillé'."