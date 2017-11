Mathieu Kassovitz dénonce l'accueil réservé aux réfugiés dans une vidéo poignante !

"Quand les frontières deviennent des murs, protégeons les humains pas les frontières", tel est le message fort de cette campagne du CNR qui a pour but de "sensibiliser aux violences du non-accueil des personnes exilées en Europe".

Un clip qui veut marquer les esprits

Dans cette vidéo réalisée gracieusement par Matthieu Tribes, on y voit une un couple, interprété par Mathieu Kassovitz et Marina Fois, avec leurs deux enfants pris au piège dans un appartement en feu. Aucune issue, la famille se retrouve face à un mur et à une fin tragique…

L’image est brutale et dénonce les conditions d’accueil des réfugiés en Europe qui se retrouvent face à des murs tout aussi meurtriers que les catastrophes qui les ont conduits à fuir. Le collectif interpelle : "Et si demain c’était nous ? Protégerons-nous plutôt les humains ou les frontières ?"

Diffusée sur les réseaux sociaux, la vidéo est devenue virale en quelques jours engendrant des centaines de milliers de vues sur Youtube.