Mark Wahlberg défend les droits des femmes : son acte généreux

Touché, le héros de la saga "Ted" a pris la décision de faire don de son salaire : "Au cours des derniers jours, ma rémunération de retournage pour 'Tout l'argent du monde' est devenue un important sujet de conversation. Je soutiens à 100% la lutte pour une rémunération équitable et je donne ce 1,5 million de dollars au Time's Up Legal Defense Fund au nom de Michelle Williams" annonce-t-il sur sa page Twitter.

D’autres acteurs suivent le mouvement

Timothée Chalamet et Rebecca Hall, stars du prochain film de Woody Allen "A Rainy Day in New York", ont eux aussi fait don de leur cachet à des associations d'aide aux victimes de harcèlement sexuel dont Time's Up, une association qui œuvre à la défense des droits des femmes victimes de harcèlement sexuel.

En effet, le cinéaste est également accusé d’agression sexuelle, sur sa fille adoptive Jordan Farrow.