Mark Wahlberg arrête Transformers

Dans ce quatrième volet de la saga signé Michael Bay, les surprises et les scènes d'action se succèdent rapidement. Plus long, plus spectaculaire, plus mouvementé, ce nouvel opus des Transformers est impressionnant et complètement ludique. Nouveau venu sur la saga, Mark Wahlberg demanda à ce que ses enfants Ella Rae, Michael Robert, Brendan Joseph et Grace Margaret aient une place dans le film car ils sont de grands fans de Transformers.