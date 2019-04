Marion Cotillard dévoile le secret de son couple solide avec Guillaume Canet

"Quand on s’est rencontrés, on a commencé par être amis avant de devenir un couple. C’est notre force. On s’amuse toujours autant ensemble. Nous sommes des partenaires dans le vrai sens du terme. C’est mon ami et l’homme de ma vie."

Marion Cotillard et Guillaume Canet, un couple qui s’amuse c’est le moins que l’on puisse dire ! Leur bataille de photos improbables sur les réseaux sociaux pour promouvoir la sortie du film "Rock'n Roll" restera dans les annales ! Et si cette complicité est le ciment de leur relation, à cela s’ajoutent un profond respect et une admiration mutuelle.