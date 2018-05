Margot Robbie : le spin-off de "Suicide Squad" sur Harley Quinn s'annonce explosif !

Dans un entretien avec Collider, elle explique vouloir faire un film Rated R, soit interdit aux moins de 17 ans non accompagnés d'un adulte, avec beaucoup d’action : " j'ai proposé un pitch de film Rated-R avec un gang féminin parce que Harley a besoin d'amis. Harley adore interagir avec les autres, du coup ne la faites jamais apparaître dans un film solo. Elle doit être avec d'autres personnes, cela doit être un gang de filles. On ne voit pas assez de films de gang de filles, spécialement en ce qui concerne l'action. "

Et le gang féminin se prolonge jusque de l’autre côté la caméra puisque la réalisatrice Cathy Yan est aux commandes tandis que la scénariste Christina Hodson planche déjà sur le scénario.

Un point sur lequel a insisté l‘actrice australienne : "il fallait bien sûr une réalisatrice pour ce film. Et lui offrir les moyens de diriger un gros budget. On leur propose tout le temps des "petits films". Moi j'aime l'action. J'aime les films d'action et je suis une fille. Pourquoi ne devons-nous faire qu'un seul genre de film ?... Mais au final, homme ou femme, c'est le meilleur réalisateur pour ce job qui a eu le rôle. Et Cathy était la meilleure."

"Birds of Prey", titre provisoire du film, est l'adaptation des comics du même nom parus chez DC Comics. Harley Quinn y fait notamment équipe avec Batgirl, Black Canary ainsi que d'autres héroïnes en costume.