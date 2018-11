Marc Lavoine parle de son "vieux fantôme"

De nouvelles déclarations sur sa mère décédée en 2011 alors qu’il expliquait l’été dernier souffrir du même mal qu’elle, la lypémanie. "C'est un peu plus profond que la mélancolie. (…) C'est une mélancolie un peu plus haute que les autres " décrivait-il sur le plateau d’On n’est pas couché.

"J'ai vu ma mère dépérir petit à petit, et respirer machinalement. Elle n'était même plus capable de dire je t'aime aux personnes qu'elle aimait le plus, ses enfants. [...] Ma mère a toujours attendu quelqu'un qui n'est jamais venu. Et son chagrin, elle me l'a donné. […] Parfois j'ai l'impression d'être comme elle, d'attendre quelqu'un qui ne vient pas." avait livré l’interprète de "Je ne veux qu’elle".

Une mélancolie que l’on retrouve dans ses titres et bientôt dans un livre qui sortira prochainement sur celle qui lui a donné la vie, intitulé "Quand arrivent les chevaux". "Écrire, c'est ma façon de respirer".