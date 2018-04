Manu Payet : ses confidences sur son nouveau rôle de père

Ce lundi 16 avril à 20h25 sur La Une, Manu Payet renait en tant que père dans "Tout pour être heureux", une comédie tendre qui traite de la paternité et de son rapport au couple.

Antoine, bientôt quarantenaire, dilettante, égoïste et insatisfait ne s'est jamais réellement senti investi d'une mission pour s'occuper de ses filles, âgées de 5 et 9 ans. Infantilisé par sa femme Alice, Antoine n'arrive pas à trouver sa place dans son foyer et décide subitement de la quitter pour une histoire sans lendemain. Lorsqu'Alice lui confie leurs filles quelques jours par surprise, Antoine va se retrouver sur un continent inconnu. Et alors qu'il était incapable d'assumer son rôle de père à l'intérieur du noyau familial, il va finir par devenir une véritable "mère juive". Après avoir quitté sa femme par nostalgie de sa liberté d'antan, le nouvel Antoine va se retrouver confronté à une nouvelle nostalgie, celle de sa vie de famille...