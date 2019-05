"Manifest" : La série qui cartonne aux États-Unis arrive très prochainement !

Que du beau monde

Créée par Jeff Rake (Les mystères de Laura) et produite par Robert Zemeckis (Forrest Gump), "Manifest" est une série de 16 épisodes de 52 minutes mêlant drame familial, enquête et fantastique. Un véritable casse-tête aérien avec Josh Dallas (Once Upon a Time) et Melissa Roxburgh (Star Trek : Sans Limites) à découvrir dès le mardi 7 mai à 20h25 sur La Deux.