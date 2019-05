« Mad Max : Fury Road », le meilleur film des années 2010 !

Des scènes d’action interminables et complètement invraisemblables, un décor somptueux qui est celui du désert namibien et une musique rock constante qui vient donner encore un peu plus de poids aux scènes de courses-poursuites. Tous ces éléments font de ce long-métrage un chef-d’œuvre qui vous coupera le souffle !

Le duo formé par le charismatique Tom Hardy et l’incroyable Charlize Theron est tout simplement remarquable. Un Max complètement fou et une Furiosa plus féministe que jamais !