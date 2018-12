Louis de Funès dans "L'aile ou la cuisse"

Et cet acteur n'est autre que Coluche qui interprète Gérard Duchemin, fils de Charles Duchemin incarné par Louis de Funès !

Les deux humoristes n'avaient jamais travaillé ensemble avant cela, et c'est bien dommage car le courant passait bien entre les deux hommes. Claude Zidi, réalisateur du film, explique dans une interview pour Télé 7 Jours qu'une fois les deux hommes face à lui lors de la première scène de tournage, Louis De Funès éclata de rire. Coluche lui demanda pourquoi et ce dernier lui dit : "Car vous êtes très drôle !". Coluche répliquera par la suite, avec le plus de sérieux possible : "Vous savez on ne pourra pas faire ce film si vous rigolez chaque fois que je suis drôle. S'il vous plaît Louis, ne recommencez plus jamais !". Après cela, les deux hommes se mirent dans leur personnage avec un grand professionnalisme.