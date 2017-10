Les séries belges de demain !

La variété est le maître mot de ce nouveau cru. "Brussels Experience" annonce une science-fiction au cœur de Bruxelles ; un jeune patron chaotique est forcé de se racheter une conduite dans "Du Balai" ; une disparition et des phénomènes inexpliqués se préparent dans "La Vague" dont l’intrigue débute dans les années 90 ; les Ardennes belges sont témoins de meurtres étranges et d’une soif de sang irrépressible dans "Les sanguinaires" ; et enfin, une enquête bien mystérieuse conduit l’unité Undercover de la police fédérale à infiltrer un collège en apparence tout à fait normale dans "Undercover"…