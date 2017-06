"Les Rayures du zèbre" : Poelvoorde dévoile les (vilaines) coulisses du football belge !

Poelvoorde face à l'avenir du cinéma belge !

Dans cette comédie dramatique, on retrouve avec plaisir Benoît Poelvoorde dans toute sa splendeur ! Face à lui, Marc Zinga dont on a beaucoup parlé pour son apparition dans le dernier James Bond, "Spectre". Il est actuellement à l'affiche de "Nos Patriotes" avec Louane et Alexandra Lamy. Il représente sans aucun doute l'un des futurs grands du cinéma belge !

Tom Audenaert vu récemment dans "La Trêve" et prochainement dans "Unité 42", 2 séries issues du Fonds séries belges FWB-RTBF, est également de la partie.

Les dessous du recrutement

Le film de Benoît Mariage dépeint les dessous des recruteurs. Il oscille entre comédie et drame, entre sport et amour, entre l'humain et l'inhumain...

"Les Rayures du zèbre", vendredi 23 juin à 20H35 sur La Deux